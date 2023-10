SPERIMENTAZIONE CINEMATOGRAFICA La luce che non si vede ma c'è Dal Nuovo Cinema di Pesaro al Mirage di Oslo Gianmarco Donaggio continua la sua sperimentazione sull'elettricità con IN VISIBLE LIGHT

Un film in continua costruzione montato ogni volta durante la proiezione in divinire come il flusso continuo di atomi (elettroni) di una scarica elettrica: luce e immagine in un processo creativo (+-) negativo/positivo (visibile/invisibile). L'elettricità crea la 7^Arte per Gianmarco Donaggio. Ricerca d'avanguardia in costante equilibrio instabile. Donaggio è come un funambolo in equilibrio imperfetto sempre futuribile (in avanti, “un viaggio poetico nella corrente elettrica”): Walter Benjamin considerava che la storia passata o presente fosse definità inesorabilmente dal futuro.

