SPETTACOLI FORLÌ La luce di Tesla a teatro Al Festival “Crisalide” di Masque Teatro a Forlì filosofia e performance artistiche, stasera alle 21, LUCE uno spettacolo ispirato a Tesla con Eleonora Sedioli per l'impianto registico di Lorenzo Bazzocchi

Il regista è un ingegnere capace come TESLA di progettare in scena una performance elettrica e la danzatrice è anche un'atleta del movimento. LUCE prodotto da Masque è fatto di 2 bobine di Tesla (Tesla Coil) collegate sul palco di quinta ad interagire con il piedistallo metallico su cui si muove il corpo e la carne traslucida di Eleonora. Cornucopia di fulmini e saette a corrente alternata come negli esperimenti tesliani sui raggi x e la fluorescenza fatti ai primi del 900. Nella performance la figura e il suo avatar in scena si sdoppiano apparendo in giochi di luci da una parte all'altra del palcoscenico. Cronofotografia e movimento dell'immagine precursori del cinema tornano in teatro come nel Positivismo artistico di fine Ottocento che permise la stampa di foto in movimento conservate ancora oggi al Museo di Torino. La scarica primordiale della vita nel creazionismo fantascientifico trasforma la pura luce in un corpo vivo (recitante). Mistero della rappresentazione.

fz

