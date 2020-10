La Luna nel cuore: al cinema l'addio a Flavio Bucci

La storia per la regia di Antonio Padovan (autore ironico di “Finché c'è prosecco c'è speranza”) ha due fratelli protagonisti, gli antieroi comici, Mario e Dario (Giuseppe Battiston e Stefano Fresi). Il GRANDE PASSO è quello del primo sbarco sulla luna nel 1969, visto in tv da Dario bambino, immaginato per tutta la vita nel sogno “lunare” che fa la differenza tra un uomo e un animale. Il sognatore vive in cascina e ha il centro operativo nel pollaio mentre l'altro gestisce a Roma una ferramenta con la madre.

Torneranno insieme nel ricordo del padre (FLAVIO BUCCI in un cameo tenero, dolce e struggente quasi autobiografico, la firma a un testamento artistico nel cuore di regista e attori). Papà ritorna per morire... Scomparendo la prima volta dopo l'allunaggio ha dato ai suoi ragazzi la speranza di cambiare: la luna è la loro America tra la normalità della nebbia in pianura e i film di Spielberg.

