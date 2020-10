La Madonna Diotallevi di Raffaello al Festival-Museo

Sentiamo Giulio Zavatta

Le visite accompagnate e per gruppi in sicurezza all'interno del museo, in pacchetti vantaggiosi fruibili per altri siti artistici cittadini, durano al Luigi Tonini circa 45 minuti di vera bellezza, perché comprende anche i lasciti dei Diotallevi tra i quali il Crocifisso di Giovanni da Rimini e il polittico della Vergine di Giuliano detto del Duca di Norfolk della collezione omonima.

La preziosa tavola giovanile di Raffaello inizialmente attribuita al Perugino 'scoperta' e riattribuita all'urbinate, poi, dagli acquirenti tedeschi torna a Rimini dopo la visita del sindaco Gnassi presso i musei statali in Germania e l'accordo per il ritorno a casa della Madonna riminese con San Giovannino e il Bambino 'trattenuta', dopo il Festival Antico giunto alla XXII edizione, fino all'Epifania 2021.

Intervista con GIULIO ZAVATTA Critico e Curatore della mostra riminese