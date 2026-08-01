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La magia di SMIAF 2026 accende San Marino

Felicità e trasformazione: le parole d'ordine della 19esima edizione del festival dedicato all'arte di strada

di Nicole Ciotti
1 ago 2026

Lo SMIAF – il San Marno International Arts Festival – entra nel vivo. Giunto alla sua 19esima edizione, questo festival diffuso dedicato alle arti performative ha scelto come bussola la parola 'trasformazione'.

Il vero palcoscenico è la stessa città. Oltre 50 gli spettacoli in programma, sparsi nella vie e nelle piazze, teatro a cielo aperti di artisti, circensi, teatranti e danzatori giunti appositamente in Repubblica. Dalla poesia itinerante della locomotiva di Hayao Miyazaki, alle acrobazie mozzafiato del Circo Bipolar nella Cava dei Balestrieri.

C'è tempo ancora questa sera — con i grandi concerti al Campo Bruno Reffi — e per tutta la giornata di domani, per immergersi in un evento che celebra l'arte di strada e la ricerca della felicità.

Nel servizio le interviste a Daniela Amici e Federica Guidi, del coordinamento SMIAF




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