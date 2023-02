La Mandragola (venefica...) di Parma

La Commedia del grande fiorentino è considerata la più bella del Rinascimento italiano scritta in 5 atti dal filosofo, che come segretario fece della politica una scienza (Il Principe), stratega più ironico del suo tempo nel testo ispirato al Boccaccio che anticipa Shakespeare. La MANDRAGOLA è una pianta considerata afrodisiaca e fecondativa e dà il nome alla commedia di Machiavelli. È l'espediente usato da un amante per giacere con la moglie di uno sciocco avvocato. Il medicinale è venefico e uccide il primo che impalma la donna che ha bevuto l'intruglio per questo il consorte lascia fare prima al servitore, che li serve... (ambedue) ben, benino.