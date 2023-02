EMILIA ROMAGNA TEATRO La Mandragola (venefica...) di Parma La Fondazione Teatro Due presenta "MANDRAGOLA" tratto da Niccolò Machiavelli “epifania carnevalesca” per la regia di Giacomo Giuntini allo Spazio Bignardi di Parma

La Commedia del grande fiorentino è considerata la più bella del Rinascimento italiano scritta in 5 atti dal filosofo, che come segretario fece della politica una scienza (Il Principe), stratega più ironico del suo tempo nel testo ispirato al Boccaccio che anticipa Shakespeare. La MANDRAGOLA è una pianta considerata afrodisiaca e fecondativa e dà il nome alla commedia di Machiavelli. È l'espediente usato da un amante per giacere con la moglie di uno sciocco avvocato. Il medicinale è venefico e uccide il primo che impalma la donna che ha bevuto l'intruglio per questo il consorte lascia fare prima al servitore, che li serve... (ambedue) ben, benino.

