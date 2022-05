CINE WEEKEND RSM La Marvel del dottor "Strange" anche a San Marino San Marino Cinema nel fine settimana porta al Concordia “DOCTOR STRANGE nel multiverso della follia" di Sam Raimi prodotto dagli Studios per la regia di Sam Raimi

Doctor Strange è un antieroe molto fantasy da MULTIVERSO estremo in cui compaiono altre versioni di sé anche cattive e ironiche. Questa è la novità della FOLLIA degli Studios che aprono e chiudono porte temporali e spaziali (occhio agli orologi) a suon di effetti speciali (con diverse autocitazioni MARVEL) nei vari universi virtuali. Arrivano anche gli AVENGERS per aiutare a combattere maghi, demòni e zombie sotto la supervisione dei potenti ILLUMINATI. Movie frenetico sempre sull'orlo della perdita totale di controllo si aggrappa al personaggio principale che in fondo è sempre il migliore, buono e più umano di chi segue... Tuffi a cascata e percorsi psichedelici fanno pensare agli Anni '60 delle origini fumettistiche con musiche e colonne sonore a suon di pianoforte e chitarre: più rock e horror di così. Cercare le scene che anticipano il sequel del prequel (mid e post credits, dicono gli americani).

fz

