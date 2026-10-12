La Masterclass dei giovani cantanti chiude le celebrazioni per la Teodorini

Cinque giorni tra concerti, convegni, formazione e ascolto, nel nome di Elena Teodorini, figura di rilievo del panorama operistico europeo, prima cantante lirica romena ad affermarsi alla Scala di Milano. La sua voce è tornata idealmente a parlare alle nuove generazioni attraverso artisti, docenti, i cantanti che oggi ne raccolgono e ne mantengono viva l'eredità. E proprio il concerto finale dei giovani partecipanti alla Masterclass Internazionale di Canto Lirico chiude le celebrazioni al Titano. “Hanno preparato un repertorio – dice Mihaela Anghel, Presidente di “Dacia senza Frontiere” - sia della musica classica romena, ma anche della musica operistica italiana, insieme alla loro professoressa, e al pianista Armando Calvia”. “Sono molto onorata di essere stata invitata da questa bellissima e importantissima associazione 'Dacia Senza Frontiere' – dice Doina Dinu, Docente di canto lirico al Conservatorio di Como - e da tutti gli altri che ci hanno aiutato a compiere questo progetto, questo Masterclass per i giovani, i miei studenti. Siamo sempre molto grati a tutti per questa opportunità. Nel nome di Elena Teodorini, la più grande cantante romena, che ha creato la storia del canto in Romania e nel mondo”.

Un percorso di memoria che è arrivato a San Marino grazie all'Associazione “Dacia senza Frontiere”, dopo l'apertura – a fine settembre, a Milano - del progetto internazionale per ricordare un voce indimenticabile e l'azione di una artista che ha saputo creare ponti culturali tra Paesi.

Nel video, le interviste a Mihaela Anghel, Presidente Ass. “Dacia senza Frontiere” Doina Dinu, docente Canto Lirico Conservatorio di Como









