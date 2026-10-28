AL CINEMA La 'Matrice' per l'Intelligenza Artificiale di oggi Torna MATRIX delle origini restaurato e distribuito da NEXO STUDIOS in una rassegna di culto solo al cinema che prevede a novembre anche “2001 Odissea nello spazio” di Kubrick

Palette colore verdi(virtuale)-blu(reale). Opera Cyberpunk del '99 per le nuove generazioni (aspettando MATRIX 5 - 2027/29). La realtà simulata e “distopica” d'allora non è più un'allegoria oggi è Intelligenza Artificiale generativa del reale: la nostalgia cinematografica di 30 anni fa è lo specchio della nostra quotidianità a venire. Il film da Oscar è ancora epifanico oltreché profetico in poetica visionaria. L'hacker NEO guida una rivolta umana contro le macchine: destino algoritmico...

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