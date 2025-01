FILM RAI-RTV La memoria dell'uomo Levi Domenica 26 gennaio alle 21 nel nostro spazio cinema in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA sammarinese del giorno successivo andrà in onda ll docu-film coprodotto dalla Rai QUESTO È UN UOMO di Marco Turco dedicato alla figura di Primo Levi

Dal libro SE QUESTO È UN UOMO una pellicola in cui QUESTO È! UN UOMO. Un'operazione culturale su PRIMO LEVI per conservare la memoria personale del grande scrittore. Finzione narrativa cine-televisiva ambientata in Piemonte al confine con la Savoia francese dove lui andava davvero a cercare il silenzio mai spento dentro... repertori e interviste vere. Nel film si fa male in montagna e finisce in ospedale come successe ad AUSCHWITZ, e lì i malati venivano abbandonati... nel '45: così si salvarono in molti senza essere ammazzati. LEVI torna a casa e scrive tutto, per noi, da chimico diverrà un dei grandi testimoni del 900.

