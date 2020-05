ARTE AL TEMPO DEL COVID La memoria di una sfida al coronavirus in una scultura sammarinese Un'opera artistica permanente sul COVID 19 voluta dalla REGGENZA da collocare in Repubblica a ricordo indelebile di un tempo che ha segnato l'umanità

La Reggenza ha proposto un'opera commemorativa sull'emergenza sanitaria epocale che ha colpito il mondo. Una scultura sul COVID 19 a futura memoria da realizzare in Repubblica. La Segreteria alla Cultura ha raccolta l'indicazione proponendo alcuni progetti sull'argomento. I Capi di Stato hanno scelto lo studio progettuale originale dell'artista sammarinese GIANNI GIULIANELLI tra gli altri sottoposti alla attenzione dei Capitani Reggenti. L'idea rappresenta una assoluta novità anche per l'autore. Un monolite in 3 parti. La base una scheggia di pietra del Monte. Al centro cubi e volumi in stanze, case, interni degli isolamenti. 7 figure per 7 stati d'animo rivolte a Dio nella Speranza rappresentata da un “angelo custode” di tutti noi.

Intervista con Gianni Giulianelli Artista scultore



