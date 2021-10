(La) "Metamorfosi" dei famigliari di Kafka

La versione scozzese del testo kafkiano aveva un solo personaggio di forte impatto che recitava in italiano, era Nico Gurzoni-Gregor Samsa. La prima italiana del copione è stata riadattata e tradotta dall'originale di Lenton messa in scena nella passata stagione. Dal Bonci a Cesena, METAMORFOSI, trasformazione di un uomo in un insetto ha un focus multiplo: i singoli cambiamenti dei famigliari di Gregor. L'umano metamorfico non viene accettato dai parenti perché così com'è spaventa, cambiando un po' ogni giorno, seppur chiuso in una stanza. Sarà la copia dell'originale ormai trasformata a fare del doppio Samsa-Guerzoni un protagonista-testimone. Chiaroscuri che svelano o nascondono come fanno gli insetti rendono la scenografia teatrale un mondo capovolto tra la pittura e il cinema.

fz