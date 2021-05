"La mia Cina": presentata l'autobiografia di Gian Franco Terenzi, commozione tra i familiari

Sentiamo Barbara Terenzi

Non nasconde l'emozione Barbara Terenzi nel presentare, in udienza dalla Reggenza, il libro “La mia Cina”: un volume al quale il padre Gian Franco aveva lavorato per diverso tempo e che ora viene pubblicato, a un anno dalla scomparsa e nel 50esimo delle relazioni ufficiali tra il Titano e Pechino. Forte il legame con la sua terra e, allo stesso tempo, con la Cina. Quello di Terenzi è stato un ruolo di primo piano nei rapporti tra i due Paesi, come sottolineato dal segretario di Stato agli Esteri Beccari.









Il Pdcs lo ricorda con una nota, parlando di una scomparsa che ha aperto “un vuoto di cui ancora oggi avvertiamo il peso”. Il partito ripercorre l'impegno come imprenditore e uomo politico, prima come Capitano di Castello, poi come consigliere, fino alla carica di Capitano Reggente ricoperta quattro volte. L'Unas si sofferma sul suo apporto alla guida dell'associazione e sull'esempio per l'intera categoria degli artigiani. Per l'Unione consumatori sammarinesi era una persona con un “enorme bagaglio di esperienza che non ha mai perso il contatto con i concittadini”.

Nel servizio, l'intervista a Barbara Terenzi, presidente Associazione San Marino-Cina