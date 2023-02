“La mia rinascita”, presentato alla Reggenza il viaggio fotografico di Enzo Zafferani

Scatti fotografici di un viaggio in India, oltre 40 anni fa, che ha segnato una rinascita personale. “La vita di un professionista – ha detto il Segretario all'Industria Fabio Righi – che nei volti incontrati ha trovato la forza per ripartire; una storia nella quale il talento e gli ideali vengono prima dei risultati nel lavoro”. La vendita andrà a favore delle famiglie sammarinesi in difficoltà economica anche grazie alla rete del Rotary Club – presenti il Presidente Marco Mazza e la governatrice del distretto Emilia-Romagna Fiorella Sgallari – che nel libro e nel gesto di solidarietà che porta con sé ritrovano gli ideali rotariani. Un invito alla dimensione umana del viaggio, individuale e collettivo, per conoscere il mondo e fermarsi a comprendere se stessi – dice la Reggenza – attraverso “inquadrature che danno valore a tutto ciò che è sacro, religioso, rituale”, riconoscendovi tematiche universali quali l'identità di ogni civiltà, la sensibilità alla povertà il rispetto della diversità”, definendo “encomiabile” l'aspetto solidaristico sotteso.

Nel video, l'intervista a Enzo Zafferani

