La “MIRABILIA” del circo di strada

Un assaggio dell'enorme accelerazione ed evoluzione delle compagnie circensi nello spettacolo di strada e dal vivo l'abbiamo avuto durante l'estate anche a San Marino: formazione e rinnovamento dello spettacolo. Accresciuta capacità progettuale e crescente visione artistica fanno del fenomeno MIRABILIA una complessa realtà anche turistica attiva durante l'estate. Musica, danza e acrobazie con attori e fantasisti, fanno di queste arti del circo nuove espressioni teatrali creative. Il clown integra il linguaggio del corpo di funamboli e giocolieri, lanciatori di coltelli. Dervisci moderni e artisti di strada oltre alla danza con il fuoco in sinergia con il pubblico uniscano palco e scena in uno spazio drammaturgico aperto ai nuovi media. Il “Juggling” è una forma di complicità tra artisti che assomma giochi di prestigio e illusionismo. Le sfere magiche e luminose che sfiorano i corpi scivolando in uno spazio parallelo fuori dal tempo sono un esempio tratto da LABYRINTH, film con David Bowie del 1984. Insomma, MIRABILIA, è una opportunità per le Arti performative di (r)esistere.

