La mission del Banco esposta alla Reggenza

Le interviste a Stefano Del Monte e Remo Contucci

Il presidente della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus ospite dei Capi di Stato insieme ai volontari sammarinesi di colletta e banco sul territorio presenti in organismi e associazioni sussidiarie. Una udienza speciale in attesa della Giornata di sabato 30 novembre dove tutti i cittadini avranno occasione di aiutare chi si trova in difficoltà e in situazione di indigenza. Un semplice gesto di solidarietà e condivisione che va oltre il piatto caldo o il panino per i più poveri. Un incontro con l'altro nel fare la spesa per riempire il vuoto quotidiano conseguenza della solitudine e dell'abbandono di anziani emarginati e famiglie in difficoltà. Un sostegno fattivo con le derrate alimentari raccolte in negozi e supermercati dei castelli ogni anno dai vari banchi territoriali in collaborazione con le strutture caritative. Solidarietà e fratellanza espresse con gesti concreti da persone che vivono il territorio facendosi carico dei più bisognosi.

fz

Interviste con: STEFANO DEL MONTE Presidente Banco Alimentare ONLUS Emilia Romagna, REMO CONTUCCI Responsabile Volontari Colletta Alimentare RSM