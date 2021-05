La MM Company di Merola in 3 'atti'

Tre lavori della Contemporary Dance compagnia fondata da Michele Merola proprio a Reggio Emilia, città storicamente nota per i teatri (Come il Municipale Romolo Valli) vocati al balletto e alla danza moderna e contemporanea. Musica e coreografia interagiscono con la scrittura astratta studiata su corpi in movimento. Plasticità e tortuosità tipiche di questi atleti-danzatori capaci di tornare all'origine della forma nella creazione della vita come in DUO d'EDEN. Adamo ed Eva colti nel momento primigenio della nascita legati uno all'altra tra scrosci d'acqua e vegetazione: il Paradiso Terrestre (perduto) che non tornerà... preludio dell'Apocalisse. Dopo la danza generativa il movimento crudo e dinamico di BRUTAL LOVE POEMS lato selvaggio e primordiale dell'uomo espresso da suoni e gesti estremi. Chiude LA METÀ DELL'OMBRA tra fisicità e spiritualità un viaggio nell'antichità dei riti arcaici e dei miti ancestrali dove la danza era vita.

fz