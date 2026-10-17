La moda canzone del rap 'afroitaliano'

FUORI DI TESTA è il video-manifesto in musica e moda del rapper italo-senegalese FRESH MULA concepito con la stilista haitiana-milanese d'adozione KHATIANA SAINCY

La TESTA è la metafora musicale (traccia e canzone: tra rep e pop) e pure stilistica (chioma: acconciatura e taglio) del progetto di MULA/SAINCY. Italiani afrodiscendenti di seconda generazione. Il musicista è di Treviglio mentre la art director cresce lavorativamente fra Trento e Milano. Il pezzo ironico costruito scenograficamente in modo macchiettistico ha un impatto nuovo (afro-italiano, appunto) rispetto alla musica urban nazionale, di narrazione delle periferie, più modaiola: l'eleganza e lo stile come gesto politico nella moda canzone. Le parole di FRESH hanno colpito il COLORS berlinese e il TYLER CREATOR LIVE in Fiera milanese, mentre la sartoria di Haiti e il capello geometrico alla ivoriana (Laetitia Ky) di KATHIANA, hanno “spaccato...”.







