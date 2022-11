DOCUMENTI SPECIALI La "Montagna di Cioccolata" malata BOMBAY BEACH è un'ex località turistica della California sul Salton Sea un bacino artificiale tossico e inquinato trasformato dal cambiamento climatico oggi rinato in “Last Stop Before Chocolate Mountain” di Susanna Della Sala

Luoghi rigenerati dall'arte grazie a una comunità di emarginati nel documento filmato da Susanna Della Sala, presentato a Locarno e premiato al Festival dei Popoli, dal primo dicembre al cinema. “Last Stop Before Chocolate Mountain”: L'ultima fermata prima dell'inferno dovuto al disastro ecologico e climatico tramutato per incanto creativo nella “fabbrica di cioccolata” fuori dal tempo a sud di Los Angeles. Sulle rovine della località turistica frequentata tra gli anni 50 e gli 80 da Sinatra, Beach Boys e Bing Crosby, oggi vivono abbandonati ai margini una donna inglese e un rapinatore in pensione, un principe italiano e un artista di Hollywood, insieme organizzano la Biennale di Bombay Beach. Il “Bomb” del Salton Sea evoca un luogo metaforico delle felicità ripopolato da artisti e intellettuali.

