PRIMA TEATRO BOLOGNA La morte: chi rimane, vivo!? CHI RESTA di Matilde Vigna, Premio UBU e Premio Duse, debutta al Teatro delle Moline di Bologna

In scena Vigna è figlia non madre e Daniela Piperno è la mamma dipartita con ironia in dialogo con la sua bambina in modo così vivo che non si sa “chi resta” davvero. Come in un pianeta lontano pieno di polvere di stelle e piccole cose in cui è inesorabilmente presente la genitrice. Dolore e mancanza riportano la protagonista all'infanzia. Una donna orfana anche del padre che non sarà più figlia. Il tema urgente della solitudine di chi rimane, solo... ricostruire una vita è insormontabile (e insopportabile) per chiunque ma se sei omosessuale, in menopausa, e aderisci al movimento di estinzione volontaria!? Chi sei.

