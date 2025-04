La morte del corpo di Cronenberg

"The Shrouds"

La storia (opera-testamento) interpretata da Cassel (del tutto simile anche nelle movenze e ispirata dalla figura del cineasta canadese) è in parte autobiografica e rappresenta l'elaborazione del lutto del regista dopo la morte della moglie Carolyn nel 2017. Il sudario che avvolge il corpo in decomposizione è evocativo di una cultura: quella cristiana. Il Risorto riempie di luce e di vita un telo avvolgente vincendo la morte. Per Cronenberg THE SHROUDS sono, invece, contenitori di corpi che lentamente si dissolvono lasciando un vuoto: il nulla, niente... ma dalla realtà concreta: “noi siamo il nostro corpo” - scrive l'autore. Un 'camposanto' avveniristico con tombe capaci di monitorare lo stato d'avanzamento della morte per lenire il cuore di un marito nella mancanza del suo amore. vedere un cadavere sciogliersi può dissolvere il dolore in un viaggio a ritroso nella vita coniugale rimasta solo nella mente del protagonista (in uno stato psicofisico che può essere di chiunque).