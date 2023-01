ANIMAZIONE D'AUTORE La morte di cartone è un aquilone Un corto animato slovacco sul senso della morte a cartoni nei bambini in THE KITE (l'Aquilone) di Martin Smatana pluripremiato in Europa e Stati Uniti online sui social media

Un gruppo di lavoro artigianale in uno studio slovacco intorno al regista Martin Smatana formatosi alla scuola di Praga ha vinto tutto (è passato anche alla Berlinale) descrivendo l'amore che vola da cuore a cuore come un aquilone tra un bambino e il nonno. Quel soffio di vita che rimane negli occhi dei più piccoli quando guardano le nuvole nel cielo. Un gioco per bambini che prevede la presenza dei nonni ai due capi del filo... Primavera, estate che finisce, arriva l'inverno per ognuno di noi (il nonno diventa più debole e vola lontano con il vento e l'aquilone) ma i bimbi non lo sanno credono che tu te ne vada... via. Più che risposte hanno bisogno di tante domande (sulla morte e sulla vita) per crescere bene senza dimenticare. E così la nuova brezza della primavera ci rimette insieme in un amore senza tempo riunisce il piccolo cuore con il grande vecchio cuore per sempre.

