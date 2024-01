LIBRI La Morte è Servita: il “lato oscuro” delle multinazionali alimentari nel romanzo di Guido Mattioni

Alla verità si arriva solo mettendo insieme tutti i pezzi: una serie di piste che i protagonisti del romanzo “La morte è servita” percorrono fino a smascherare il “lato oscuro” delle multinazionali alimentari. Una storia in cui giornalismo d'inchiesta e fiction si intrecciano. A raccontarla è Guido Mattioni che vive a San Marino e che, nel corso della carriera, ha lavorato per importanti testate italiane, da cronista a vicedirettore a inviato speciale. La storia del suo quarto romanzo parte da tre strani incendi in punti diversi del mondo che attirano l'attenzione di tre giornalisti. Dopo un viaggio ricco di colpi di scena, scopriranno un patto segreto ai danni dei consumatori. Da Mattioni – che fu allievo di Montanelli - una riflessione su come sia cambiato il giornalismo.

Nel servizio l'intervista al giornalista e scrittore Guido Mattioni

