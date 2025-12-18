La morte in cronaca tra noi vivi a teatro

Nel silenzio della notte piena nel cuore di Roma due ragazzi torturano a morte un coetaneo, Luca Varani: i giovani carnefici utilizzano un piumone arancione per assassinarlo. Capece trasforma un romanzo in cronaca nera facendone un'indagine teatrale disturbante sull'umano. La carne è Roma. Varani emblema di Roma. La Capitale a sua volta è metafora del mondo intero che cala in altre città antiche e lontane, nel profondo. Linguaggi digitali e performance live descrivono un festino in un appartamento qualunque che potrebbe essere di chiunque anche il nostro. La morte passa dalla “Città dei vivi” strisciando dentro le esistenze che ormai non hanno più nome, straziandole e facendole a brandelli, nel corpo e soprattutto nell'anima.







