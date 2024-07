La mostra “Colors for Peace” sbarca a Parigi in occasione delle Olimpiadi

L'appello colorato dei bambini sammarinesi alla pace, attraverso la loro arte, supera i confini della Repubblica per approdare a Parigi in occasione delle Olimpiadi

L'appello colorato dei bambini sammarinesi alla pace, attraverso la loro arte, supera i confini della Repubblica per approdare a Parigi in occasione delle Olimpiadi. La mostra "Colors for Peace", già allestita a Palazzo Pubblico per il progetto che coinvolge minori di tutto il mondo, raggiunge la sede parigina dell'Ambasciata del Titano. All'inaugurazione, in programma il prossimo 26 luglio, giorno della cerimonia di apertura dei Giochi, saranno presenti anche i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Un messaggio forte di speranza per dire basta alle guerre.

