ARTE La mostra “Face to Face” a Palazzo Sums illustrata alla Reggenza

Face to Face, i ritratti si guardano, uno in fila all'altro, ognuno con la sua espressione, ognuno che racconta un pezzo di vita del maestro Tong Yanrunan. Volti che rappresentano un paesaggio, nella stanza creano un mondo in cui immergersi. È partito ritraendo i suoi amici, fino ad arrivare ad alcuni capi di Stato. E oggi sono state proprio le più alte cariche di San Marino a visitare la sua mostrata ospitata a Palazzo Sums fino al 21 febbraio. A fare da cicerone ai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, la curatrice, Viola Conti. Tutto è nato da un progetto per celebrare i 50 anni delle relazioni tra il Titano e la Cina, che prevede uno scambio culturale: un artista cinese che espone a San Marino e un'artista sammarinese che espone in Cina.

Così proprio la Conti ha portato la sua Greetings from the Anthropocene! al Museo d'Arte di Linping di Hangzhou e ha curato la mostra di Yanrunan, aperta gratuitamente al pubblico. "L'intenzione dell'artista - spiega l'artista sammarinese - è principalmente catturare il mondo che c'è in ogni volto. Ritrae le persone che incontra durante i suoi viaggi". Un lavoro che fonda le sue radici nella filosofia taoista, una tradizione di origine cinese che enfatizza il vivere in armonia con il “Dao”, letteralmente “la Via”. Il risultato tangibile di un atto meditativo e di una profonda ricerca interiore. L'opera di un'artista che dipinge da vent'anni e ha esposto in alcuni dei musei più importanti al mondo. "E' un messaggio - commenta Andrea Belluzzi, Segretario alla Cultura -, è un viaggio attraverso i popoli e le persone. Anche se il luogo è piccolo come San Marino il respiro è grande e internazionale. La sfida ora è continuare lungo questo percorso con nuove iniziative".

Nel video l'intervista a Viola Conti, curatrice della mostra, e Andrea Belluzzi, Degretario alla Cultura

