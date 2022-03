ARTE La mostra “Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche” alla Pinacoteca San Francesco dal 19 marzo

Nel suo archivio di Stato, San Marino conserva una miniera d'oro di storia. Così, durante il lockdown, ricerche e approfondimenti del personale competente hanno permesso di portare alla luce documenti e oggetti dal valore inestimabile. La Pinacoteca San Francesco, dal 19 marzo al 4 settembre, offrirà dunque un viaggio nell'epoca storica compresa tra il 1797 e il 1805, che indaga “I rapporti tra San Marino, Bonaparte e le Repubbliche sorelle”. Ovvero quelle Repubbliche che hanno una profondità storica millenaria, come il Titano. In mostra le prove di un percorso lungo la linea del tempo che ha portato alla determinazione dello Stato e al riconoscimento internazionale, avvenuto grazie anche alla figura di Napoleone. Scelte che hanno deciso il destino della Repubblica di San Marino.

Tutto in una mostra che rende giustizia a quella visita di Bonaparte che sul Titano non c'è mai stata. "In questi documenti e opere - commenta il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi - c'è un tesoro. Hanno per noi un valore identitario, rappresentano una parte della nostre radici". Con questa esposizione si inaugura la stagione culturale primavera-estate di San Marino. Diversi gli appuntamenti in programma: "Abbiamo parlato di Biennale - conclude Belluzzi -, ora di questa mostra, ce ne sarà un'altra sempre a marzo, stiamo ristrutturando la Seconda Torre, che riaprirà in modo parziale durante la stagione estiva".

