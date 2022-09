SPETTACOLI REGGIO-GUALTIERI La musica alla "Theremin" in Emilia Due artisti dell'elettromagnetismo musicale, Vincenzo Vasi e Valeria Sturba, in concerto “polistrumentistico” per il progetto emiliano d'arte contemporanea al Teatro Sociale di Gualtieri

Due THEREMISTI (il Theremin è lo strumento di onde elettromagnetiche in impulsi elettrici guidati dalle mani rivolti a due antenne inventato in Russia ormai 100 anni fa) musicisti unici in Italia, polifunzionali, VASI-STURBA in duo “OoopopoiooO” (contano le due O maiuscole ai lati...) da 10 anni si autoproducono nel multiverso (sci-fi: scienza e fiction) offredo spettacoli su tutti i palchi del mondo. Hanno collaborato con Capossela creando atmosfere cinematografiche noir e gialle in ambienti immaginari per artisti (John Zorn e Mike Patton) dalla tarantella techno al folk popolare e politico in revival anni 70. Bizzarri ed evanescenti in suoni e immagini di fantascienza in “leggeri” (Thremin e giocattoli colorati minimalisti) non certo da “musica leggera”. Miscele pop in totale libertà grazie all'elettromagnetismo applicato alla meccanica creativa già cent'anni fa. Gli artisti con il BRACCIO ELETTRICO si annusano in scena cantando: “la monotonia della lobotomia de li tempi mia”.

