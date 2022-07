La musica del "bruxo", lo stregone brasiliano, in laguna

Hermeto è un compositore polistrumentista (d'origine contadina e autodidatta) con una capacità d'improvvisazione (suona addirittura i bicchieri d'acqua) comune solo ai geni dello spettacolo: un albino nero dentro soprannominato “o bruxo” (lo stregone) detto “o mago”. Armonie e arrangiamenti speciali che con modulazioni e cambi di ritmo sposano il free jazz con il lirico e romantico fino all'estremo rauco: bottiglie, pietre, richiami per animali esotici, versi e fischi dal tucano al bollitore del tè. Il sestetto del “Grupo” vive in simbiosi e dipendenza creativa (in legame spirituale) da 40 anni con il maestro che ha composto e suonato per Miles Davis. A Comacchio tutto può accadere e la laguna e i canali della città si prestano a farsi stregare dalle “jam session” magiche di Pascoal. Dal vivo è veramente impressionante.

