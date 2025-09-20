TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:00 Andrea Delmastro: "Spiego ai fratelli sammarinesi la riforma della giustizia" 12:59 Gianmarioli, insultato e aggredito in tribuna, medita di lasciare il Rimini 11:59 Incidente Fiorina: medaglia al merito per gli agenti della Polizia Civile Mattia Ceccoli e Martina Canuti 11:20 I ragazzi delle Scuole Medie animano Sport in Fiera, tra giochi e divertimento
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

La musica SURF senza il mare

Il Surf rock dei bolognesissimi UNKLE KOOK al Frida nel Parco sul finire di “Bologna Estate” in città

di Francesco Zingrillo
20 set 2025

“Unkle Kook” (i kooks... in californiano surfato) sono anche psycho...? e jazz band, e si vede oltreché sentirsi dal primo 'play' live. Musica bagnata e ironica: facile. Tra pulp e pop ci sta il punk derivato dal rock'n'roll della California che sulla West Coast si chiama SURF ROCK del Pacifico anche se non sai surfare... ma se sai suonare!? (e a Bologna lo sanno fare): via con i sedicesimi di tempo musicale in rullate oceaniche. 5 musicisti, e ognuno di loro si porta dietro il suo sound. Dick Dale (Little Richard) e Erkin Koray (il Jimi Hendrix turco) sono gli idoli propiziatori dagli States all'Anatolia.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura