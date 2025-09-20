La musica SURF senza il mare

“Unkle Kook” (i kooks... in californiano surfato) sono anche psycho...? e jazz band, e si vede oltreché sentirsi dal primo 'play' live. Musica bagnata e ironica: facile. Tra pulp e pop ci sta il punk derivato dal rock'n'roll della California che sulla West Coast si chiama SURF ROCK del Pacifico anche se non sai surfare... ma se sai suonare!? (e a Bologna lo sanno fare): via con i sedicesimi di tempo musicale in rullate oceaniche. 5 musicisti, e ognuno di loro si porta dietro il suo sound. Dick Dale (Little Richard) e Erkin Koray (il Jimi Hendrix turco) sono gli idoli propiziatori dagli States all'Anatolia.







