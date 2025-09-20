SPETTACOLI REGIONE La musica SURF senza il mare Il Surf rock dei bolognesissimi UNKLE KOOK al Frida nel Parco sul finire di “Bologna Estate” in città

“Unkle Kook” (i kooks... in californiano surfato) sono anche psycho...? e jazz band, e si vede oltreché sentirsi dal primo 'play' live. Musica bagnata e ironica: facile. Tra pulp e pop ci sta il punk derivato dal rock'n'roll della California che sulla West Coast si chiama SURF ROCK del Pacifico anche se non sai surfare... ma se sai suonare!? (e a Bologna lo sanno fare): via con i sedicesimi di tempo musicale in rullate oceaniche. 5 musicisti, e ognuno di loro si porta dietro il suo sound. Dick Dale (Little Richard) e Erkin Koray (il Jimi Hendrix turco) sono gli idoli propiziatori dagli States all'Anatolia.

