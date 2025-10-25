"La Nave" degli "Idealisti" tra letteratura e cinema

L'Isola delle Ginestre nel tempo 'sospeso' (ricorda quella del Lago d'Iseo) della famiglia Reffi è l'approdo di due ladri (un giocatore d'azzardo e la bizzarra compagna) in fuga. Insieme sperano di rubare preziosi e nascondersi ma vengono sequestrati e soggiogati dai proprietari. I signori Reffi dalla quiete a uno contro l'altro per i destini loro e dei malcapitati ospiti obbligati e senza scampo di una prigione senza sbarre, e ormai chiusi dentro loro stessi. Qualcuno cerca una via di fuga, però. Sgarbi ambienta negli anni 70 una storia degli anni 40 di Scerbanenco. Ambedue trasudano di chiacchiere in partitura e arte borghese perché “le passioni non hanno finestre” - sostiene lo scrittore in erba.







