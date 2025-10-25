TV LIVE ·
"La Nave" degli "Idealisti" tra letteratura e cinema

Dalla Festa del Cinema di Roma al Nightmare di Ravenna nei cinema L'ISOLA DEGLI IDEALISTI tratto da Giorgio Scerbanenco edito da La Nave di Teseo adattamento cinematografico di Elisabetta Sgarbi coprodotto da Rai Cinema

di Francesco Zingrillo
25 ott 2025

L'Isola delle Ginestre nel tempo 'sospeso' (ricorda quella del Lago d'Iseo) della famiglia Reffi è l'approdo di due ladri (un giocatore d'azzardo e la bizzarra compagna) in fuga. Insieme sperano di rubare preziosi e nascondersi ma vengono sequestrati e soggiogati dai proprietari. I signori Reffi dalla quiete a uno contro l'altro per i destini loro e dei malcapitati ospiti obbligati e senza scampo di una prigione senza sbarre, e ormai chiusi dentro loro stessi. Qualcuno cerca una via di fuga, però. Sgarbi ambienta negli anni 70 una storia degli anni 40 di Scerbanenco. Ambedue trasudano di chiacchiere in partitura e arte borghese perché “le passioni non hanno finestre” - sostiene lo scrittore in erba.




