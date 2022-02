ANTEPRIMA BERLINALE La 'ndrangheta sotto il cielo di Berlino UNA FEMMINA film sulla 'ndrangheta in anteprima alla BERLINALE 2022 esordio di Francesco Costabile tratto dal libro-inchiesta FIMMINE RIBELLI di Lirio Abbate dal 17 febbraio nelle sale

Donna coraggio, Rosa (Lina Siciliano), si ribella alla “famiglia”('ndranghetusa) per riscattare la madre subisce sul corpo e nell'anima la sua scelta che assomma quella di tante madri, sorelle e mogli, contro... Lavoro ispirato al reale racconta il vero negli occhi e nel cuore di figure femminili da tragedia greca in Calabria, tra Aspromonte e fiumare asciutte, che di colpo diventano fiumi in piene con la pioggia battente del nubifragio, portano via tutto. Rosa tradisce per vendetta vuole il sangue allo stesso modo dei suoi famigliari mafiosi calabresi. Una ragazza può essere ribelle nata inquieta si oppone (con i mezzi che ha) all'orrore del passato dopo la morte misteriosa della madre. Un destino segnato quelle delle “fimmine” di 'ndrangheta che pagano sempre con quello che hanno e danno: il corpo e i figli nati dalle loro viscere venduti all'odio. Esordio perfetto quello di UNA FEMMINA alla sezione PANARAMA di Berlino una denuncia forte che coinvolge anche la Germania in storie di malavita.

fz

