AL CINEMA La notte (in rosa) dell'arte filmica AMERICAN NIGHT di Rai Cinema-01 Distribution in tutte le sale della riviera il “noir” sull'arte contemporanea in 3 capitoli

Acceso in un vortice estremo, la NOTTE AMERICANA, sul mondo artistico, dentro il caos e il disordine, c'è la bellezza che emerge. On the road, nel ventre nero di New York, le vie dell'arte tra moderno e contemporaneo in un giallo creativo. Già visto in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, diretto da Alessio della Valle in tecnica mista: pop a tinte smaglianti, neon notturno e dark, con il 'chiaroscuro' alla francese. Tre personaggi indefinibili s'incontrano senza conoscersi scontrandosi alla morte per la “MARILYN ROSA” di Andy Warhol che in mano a un corriere sconvolgerà la vita di tutti. Mafia e ricettazione, falsi d'autore e un amore infinito per la pittura e il mestiere del dipingere di un mafioso che vuole redimersi con il bello. Nella notte ogni personaggio è doppio e viene percepito dallo spettatore per quel che non è (solo per ciò che sembra). Nel film la verità è sempre diversa da ciò che si mostra come reale (il vero cinematografico).

