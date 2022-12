"La nuova Alexia" a San Marino con "My Xmas" sul palco del Teatro Titano

Meraviglia tra le meraviglie, la magia della voce di Alexia alle 21.00 incanterà il pubblico sammarinese al Teatro Titano. Una "nuova Alexia" - così si definisce l'artista spezzina, quella che stasera salirà sul palco, riportandoci nelle atmosfere del Natale con "My Xmas", attraverso brani iconici di Stevie Wonder, Darlene Love, John Lennon e molti altri.

L’incasso dell’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per la Cultura, realizzato dall’Ufficio del Turismo in collaborazione con gli Istituti Culturali, verrà devoluto in beneficenza al reparto Pediatria dell’Ospedale di Stato di San Marino.

A dare il benvenuto ad Alexia, con un omaggio floreale, il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. L'evento potrebbe far da preludio a future collaborazioni.

Nel video le interviste ad Alexia e a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo