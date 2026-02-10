INCONTRI La nuova dirigente del Museo Nazionale Romano: "Custodiamo un milione di reperti" Siamo andati a Palazzo Altemps a due passi da piazza Navona

A Roma il Museo Nazionale Romano ha cambiato da poco la dirigente, siamo andati a conoscerla. Palazzo Altemps, a due passi da piazza Navona, fa parte del Museo Nazionale Romano che racconta la storia della città eterna grazie al patrimonio architettonico e alle collezioni qui conservate. Un insieme unico al mondo, nei depositi si stima che i reperti arrivino al milione di esemplari. Palazzo Altemps, in particolare, costruito nel XV secolo per volontà del nipote di papa Sisto IV, Girolamo Riario, inglobò una serie di edifici preesistenti di epoca medievale.

Divenuto sede diplomatica, nel 1568 fu acquistato dal cardinale Altemps, nipote di papa Pio IV. A sua volta, il nipote del cardinale, Giovanni Angelo Altemps, fece costruire all'interno la chiesa di Sant'Aniceto, con le spoglie del santo, le prime ad essere collocate in un contesto privato. Dallo scorso ottobre la nuova direttrice del Museo Nazionale Romano è Federica Rinaldi, già funzionaria archeologa responsabile del Colosseo, che ha ben chiari gli obiettivi per il suo mandato. Oltre a Palazzo Altemps e al Medagliere, il complesso museale comprende anche Palazzo Massimo, le Terme di Diocleziano e Crypta Balbi. Saranno spazi di conservazione, assicura Rinaldi, ma anche spazi sociali, da condividere con la comunità romana e internazionale.

Nel video l'intervista a Federica Rinaldi, direttrice Museo Nazionale Romano



