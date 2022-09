SPETTACOLI CIRCONDARIO La nuova 'guerra' igiene del mondo di e con Bonci Del Bene Il monologo DATI SENSIBILI prodotto dal Teatro Nazionale di Genova è uno spettacolo sulla “nuova etica” del G8 Project per il ventennale All'Ex Astoria di Rimini nell'ambito delle CITTÀ INVISIBILI

Una pièce sociologica dura a tratti ironica sul mondo che verrà, se verrà... testo teatrale impegnativo basato sul coinvolgimento indiretto del pubblico che doverebbe (secondo la traduzione dal testo russo originale) discernere per decidere di far sparire buona parte dell'umanità. Cancellare qualche miliardo di persone ( circa 7 mlrd d'intolleranti e non evoluti) per la salvezza del pianeta con un pulsante (come in un quiz alla tv). Sopravvivere (quasi) tutti insieme non più di 1 mlrd in libera interazione (senza quelli mancanti...) per una nuova etica (non ontologica!) costruttiva. Bonci Del Bene interpreta tutti, proprio tutti i personaggi, scambiandosi di ruolo e sdoppiandosi di fatto per le cause: AMBIENTE e CRUDELTÁ (due facce dello stesso problema): “risintonizzatevi per il notiziario delle catastrofi mondiali”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: