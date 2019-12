VENERDÌ D'AUTORE La Palma d'Oro 2010 al Concordia per una sera San Marino Cinema, solo perla serata di venerdì 6 dicembre alle 21, propone a Borgo Maggiore il film thailandese vincitore a Cannes intitolato “LO ZIO BOONMEE che si ricorda delle vite precedenti”

Lo zio sta in campagna con i suoi e sa di dover morire per insufficienza reale. Tra panorami fermi, mozzafiato e il viaggio lento, funerario con i parenti nella giungla. BOONMEE riflette sulla malattia con moglie (figura-fantasma) e figlio (reincarnato in forma animale) morti, viaggiando insieme ai famigliari ancora vivi, fino alla caverna in cima alla collina... (siamo a Nabua nella provincia siamese del Nordest di Isan). Un film semplice sulla REINCARNAZIONE, che disarma, girato in 16 mm. Storia piena di fantasmi (convocati non evocati) della mente e del cuore in una pellicola allucianatoria. Ricordi di un presente sospeso nelle “vite precedenti” e conseguenti... secondo il credo buddhista personale del regista. Tante le note autobiografiche su NABUA nel 1965 durante il conflitto armato tra gli agricoltori e i militari dove morirono donne e bambini.

fz



