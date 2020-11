La pandemia ferma la musica: sospesa la “Rassegna Musicale d'autunno”

Nella sua XXII edizione, la “Rassegna Musicale d'Autunno” di San Marino è costretta alla sospensione. A quasi un mese dalla partenza, l'Associazione Camerata del Titano, promotrice dell'organizzazione di Concerti e Rassegne, si trova di fronte all'impossibilità di proseguire con gli appuntamenti. Infatti all'indomani del concerto di domenica scorsa, in omaggio a Beethoven nel 250° anniversario della sua nascita, è stata presa la sofferta decisione: rinviare tutti i futuri appuntamenti già fissati fino al 4 dicembre. Diverse le cause della decisione: oltre alle crescenti difficoltà del momento, San Marino si trova comunque a dover far fronte alle nuove restrizioni italiane.

Infatti proprio la provenienza, degli artisti invitati, da regioni italiane comporta un problema per la loro limitata possibilità di spostamento e anche i, già dichiarati, ritiri da parte di diversi ospiti, costretti in quarantena dopo essere stati a contatto con malati Covid-19. Infatti la sospensione parte già dal prossimo evento programmato per domenica 8 novembre, “Lirica d'autunno” con ospiti di soprano, tenore e pianoforte provenienti dalla Lombardia. E per rassicurare: "Il nostro è però solo un arrivederci. -afferma il direttore Augusto Ciavatta - Ripartiremo non appena le condizioni legate alla pandemia lo renderanno possibile” .

Sentiamo Giuliano Giardi, presidente Associazione Camerata del Titano

