La 'pantolirica' in ballet della Abbagnato

È ancora un balletto romantico parigino del 1841 su spartito di Adam creato da Perrot-Corelli nel libretto tratto da un raccontino di Gautier e dal romanzo di Heine ricreato dalla “étoile” internazionale ELEONORA ABBAGNATO. Pantomima e danza, GISELLE, è un'opera in due atti: realistico il primo (lei innamorata e tradita dal suo amante) lirico e fantastico il secondo (incentrato sugli spiriti delle fanciulle morte per amore). Un balletto più leggibile per lo spettatore secondo la visione della coreografa e nel disegno luci stilizzato e raffinato come i costumi romantici. Amore e libertà sono gli stessi più di 180 anni dopo.