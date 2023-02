BALLETTO LIRICO EMILIA La 'pantolirica' in ballet della Abbagnato Al Regio di Parma il balletto GISELLE per le coreografie di Eleonora Abbagnato con il corpo di ballo della Compagnia Daniele Cipriani coprodotto dal Teatro dell'Opera di Roma

È ancora un balletto romantico parigino del 1841 su spartito di Adam creato da Perrot-Corelli nel libretto tratto da un raccontino di Gautier e dal romanzo di Heine ricreato dalla “étoile” internazionale ELEONORA ABBAGNATO. Pantomima e danza, GISELLE, è un'opera in due atti: realistico il primo (lei innamorata e tradita dal suo amante) lirico e fantastico il secondo (incentrato sugli spiriti delle fanciulle morte per amore). Un balletto più leggibile per lo spettatore secondo la visione della coreografa e nel disegno luci stilizzato e raffinato come i costumi romantici. Amore e libertà sono gli stessi più di 180 anni dopo.

