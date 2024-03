CINE WEEKEND RSM La parte donna dei Moschettieri Tornano I TRE MOSCHETTIERI di Bourboulon seconda parte, MILADY, per la settimana cinematografica sammarinese

MILADY inizia dove finisce D'ARTAGNAN: è la seconda metà di una dilogia quella raccontata da Martin Bourboulon con un cast stellare. Una storia alquanto cinematografica tratta da Dumas spostata sulle figure femminili. Di Luigi XIII e del 600 francese del grande scrittore rimane poco. Si può godere della seconda parte senza aver visto la prima magari uscendo con la voglia di recuperarla da casa... Il film rimane comunque un blockbuster senza scadere nel sequel. Duelli, scontri, amori e tragedie in location incredibili non senza momenti leggeri e ironici (come da tradizione). Milady De Winter (Eva Green mentre François Civil è D'Artagnan) è il cuore della narrazione anche quando nella sceneggiatura non c'è: incombe come Richelieu.

