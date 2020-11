EVENTO CINE ONLINE RA La parte oscura del cinema a Ravenna Diciottesima edizione del NIGHTMARE FILM FESTIVAL ravennate quest'anno online e con ospiti in streaming fino all'8 novembre su MyMovies.it il “lato oscuro del cinema” testimonial Marco Bellocchio

Manifesto tutto suo. “THE DARK SIDE OF MOVIES” e MARCO BELLOCCHIO è la luna piena (a lui l'Anello d'Oro speciale soprattuto per SANGUE DEL MIO SANGUE) del XVIII per un pubblico più amplio e poliedrico con la ONLINE EDITION anche i MANETTI Bros. ( a loro, invece, La Medaglia al Valore per l'innovazione cinematografica) con la proiezione dell'iconico cult: L'ARRIVO DI WANG. Concorsi internazionali di lungometraggi e short d'autore (c'è DONATO SANSONE che Bozzetto definisce un genio: più di così!). OTTOBRE GIAPPONESE sul candidato all'oscar YAMAMURA mentre la sezione SHOWCASE permette alla Film Commission regionale di proporre opere come GLI ANNI AMARI e ASCOLTAMI oltre a THE SKY OVER KIBERA di Marco Martinelli su Dante in Africa. Celebrato FELLINI (con FINE MAI di Cappuccio) e il futuro prossimo 700esimo dantesco. Infine, Andrej Tarkovskij figlio con l'inedito sul padre, IL CINEMA COME PREGHIERA ispirato al nonno poeta, Arsenij.

fz

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: