EMILIA ROMAGNA TEATRO La pazza banda di Gioele Dix a Forlì MANICOMIC con la RIMBAMBAND per la regia di Gioele Dix alla rassegna “COMICO” del Teatro Diego Fabbri di Forlì

5 elementi in band 'patologica' estrema capace di svariate personalità manicomiche musicali di alto livello... Suonano e imitano musicisti, canzoni e cantanti tra i più 'suonati' e 'incantati' della storia della musica leggera secolare... Attori e musici più o meno affetti da ansie prestazionali acute, disturbi multipli del personaggio altrui, sindrome ossessiva del cantattore. In regia è tutto Dix... cioè una sorta di “Qualcuno volò sul nido del cucùlo” teatrale e surreale come solo Gioele sa fare.

