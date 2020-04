JAZZ DAY La performance degli allievi del corso di Canto Jazz dedicata a Charlie Parker

“In questo momento difficile la musica non si è mai fermata”. La classe di Canto Jazz dei corsi serali dell'Istituto Musicale Sammarinese, che sotto la guida di Sara Jane Ghiotti prosegue le lezioni on line, celebra l'International Jazz Day indetto dall'Unesco ogni 30 aprile. Quest'anno impossibilitati ad organizzare la consueta jam session in Piazza Grande a Borgo Maggiore, gli allievi si cimentano in una performance "a distanza" dedicata a Charlie Parker nel Centenario della nascita.

Nel video la loro “Now's the time” nella formula “Jazz Day at home”.



