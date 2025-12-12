La pestilenza del nostro male

Uno spettacolo di Mascitelli prenotabile singolarmente ogni anno in replica, ormai, da oltre 20 anni: i 15 attori in 11 stanze diverse raccontano il flagello de LA PESTE. Interagiscono sulla città malata. Un percorso in tappe-scenari sul contagio del male inevitabile, la malattia... che ci flagella tutti, oggi. “I flagelli sono una cosa comune ma ci colgono sempre impreparati” - scrive Camus. Orano in Algeri (in pieno periodo bellico anni 40! La guerra... e il nazi-fascismo) è il posto dell'odio e del dilagare malefico che ci scorre addosso con la paura che ci invade (pure ora) come la morte ma senza dignità.









