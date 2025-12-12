SPETTACOLI EMILIA La pestilenza del nostro male LA PESTE di Albert Camus regia di Mario Mascitelli “per uno spettatore alla volta” al Teatro del Cerchio di Parma

Uno spettacolo di Mascitelli prenotabile singolarmente ogni anno in replica, ormai, da oltre 20 anni: i 15 attori in 11 stanze diverse raccontano il flagello de LA PESTE. Interagiscono sulla città malata. Un percorso in tappe-scenari sul contagio del male inevitabile, la malattia... che ci flagella tutti, oggi. “I flagelli sono una cosa comune ma ci colgono sempre impreparati” - scrive Camus. Orano in Algeri (in pieno periodo bellico anni 40! La guerra... e il nazi-fascismo) è il posto dell'odio e del dilagare malefico che ci scorre addosso con la paura che ci invade (pure ora) come la morte ma senza dignità.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: