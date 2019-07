La PIAF e la CHANSON sul Pianello dalla voce di SARA JANE GHIOTTI

ALLEGRO VIVO in collaborazione con l'UFFICIO DEL TURISMO ha presentato JAZZ IN CENTRO. Piazza della Libertà per una serata è stata scenario e teatro in musica e voce dell'Omaggio a Edith Piafh e altri interpreti francesi. Sara Jane Ghiotti e Giacomo Rotatori hanno lavorato su un progetto cominciato con L'ACCORDEONISTE di Emer scritto nel 1940 e più tardi offerto alla Piaf. Un viaggio musicale nella canzone francese protagonista una grande interprete filtrata e rivisitata in chiave jazz per voce e strumenti da 2 artisti eclettici. Il mondo della CHANSON di Francia rielaborato sulle interpretazioni storiche d'Oltralpe di Trenet, Serge Gainsgbourg e Fugain.



