La Pianista Perfetta: al Nuovo di Dogana note di passione e talento, con Guenda Goria

E' un racconto che passa dai dialoghi alle note del pianoforte quello che vede, come protagonista, Guenda Goria in “La Pianista Perfetta”. Una storia di genio, follia, passione, per far rivivere Clara Schumann, moglie del musicista Robert Schumann: personaggio centrale nel romanticismo tedesco. Una donna piena di talento e di coraggio, dalla forte carica vitale. Lo spettacolo, di Giuseppe Manfridi con la regia di Maurizio Scaparro, rientrava nell'evento organizzato dal Kiwanis Club San Marino. Oltre al messaggio culturale, c'è anche il sociale: il ricavato verrà infatti destinato a scopi umanitari.